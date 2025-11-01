Сингапурец вырвал кошку из мёртвой хватки голодного питона и извинился перед ним

В Сингапуре местный житель спас кошку от питона, а затем извинился перед змеёй за сорванную охоту и неудавшийся ужин. Подробности истории он рассказал в своих соцсетях, опубликовав жуткое видео для неслабонервных.

Вечером сингапурец Маркус Ли услышал странные звуки из кустов и, подойдя ближе, заметил, как рептилия душит животное.

«Через секунду увидел змеиный хвост. Я действовал инстинктивно, схватил за хвост и поднял змею и её добычу», — рассказал мужчина.

Чтобы разнять хищника и жертву, кошачий спаситель тряс питона и ступнями пытался ослабить его хватку. После освобождения кошка мгновенно ринулась в кусты. Как она себя чувствует сейчас, неизвестно.

Позже Маркус опубликовал пост в соцсетях, где извинился перед питоном, который, по сути, просто хотел поесть. Однако многие комментаторы в Сети похвалили его за спасение котейки.

А ещё змеи очень любят погреться на солнышке. К примеру, на пляжах Шри-Ланки отдыхающим приходится сражаться с ними за шезлонги. Местные сотрудники даже не обращают на них внимания.