Россиянам приходится бороться за лежаки на Шри-Ланке с крысиными змеями
Обложка © Flux 1.1 Pro Ultra/Life.ru
Двухметровые крысиные змеи заполонили отели на Шри-Ланке, российским туристам преходится бороться с рептилиями за лежаки, пишет SHOT.
Видео © SHOT
По словам туристов, в последние несколько дней змеи буквально заполонили отели на Шри-Ланке. Они приползают из джунглей и лежат на пляжах и на территории рядом с отелями и виллами. Местные сотрудники внимания на них не обращают и не прогоняют.
Вероятнее всего, говорят эксперты, кошмарят туристов восточные крысиные змеи. Дамочки хоть и крупные и страшные, но не ядовитые.
