Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 11:37

Россиянам приходится бороться за лежаки на Шри-Ланке с крысиными змеями

Обложка © Flux 1.1 Pro Ultra/Life.ru

Обложка © Flux 1.1 Pro Ultra/Life.ru

Двухметровые крысиные змеи заполонили отели на Шри-Ланке, российским туристам преходится бороться с рептилиями за лежаки, пишет SHOT.

Видео © SHOT

По словам туристов, в последние несколько дней змеи буквально заполонили отели на Шри-Ланке. Они приползают из джунглей и лежат на пляжах и на территории рядом с отелями и виллами. Местные сотрудники внимания на них не обращают и не прогоняют.

Вероятнее всего, говорят эксперты, кошмарят туристов восточные крысиные змеи. Дамочки хоть и крупные и страшные, но не ядовитые.

Российские туристы массово отравились в пятизвёздочном отеле Турции
Российские туристы массово отравились в пятизвёздочном отеле Турции

А российских туристов на Кубе предупреждают о шторме «Мелисса», который может перерасти в ураган.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Шри-Ланка
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar