Российских туристов на Кубе предупредили о приближении яростного шторма «Мелисса»

Посольство РФ на Кубе предупредило российских туристов о приближении шторма «Мелисса», который может перерасти в ураган. Публикация размещена в телеграм-канале дипмиссии.

Согласно данным кубинского Института метеорологии, тропический шторм «Мелисса» образовался в Карибском море и становится всё сильнее. По прогнозам, в ближайшие выходные он может достичь силы урагана.

Фото © Институт метеорологии Кубы

В зону его влияния 28 и 29 октября попадут восточные провинции страны: Гуантанамо, Сантьяго-де-Куба, Гранма, Ольгин, Лас-Тунас и Камагуэй. Тем не менее на данный момент основные туристические зоны, включая Варадеро, вне опасности.

Посольство посоветовало российским туристам, планирующим поездку на Кубу, учитывать неблагоприятные погодные условия. А те граждане РФ, которые уже находятся на острове, должны следовать указаниям местных властей.

В конце сентября в центральной части Вьетнама мощный тайфун «Буалой» унёс жизни около 100 человек, более 20 пропали без вести. Стихия обрушилась на побережье, затронув провинции Ниньбинь, Тханьхоа, Хюэ и город Дананг. Сильный ветер срывал крыши домов и обрывал провода. Местами наблюдали торнадо.