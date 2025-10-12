Мощный «шторм любви» оставил после себя целый пляж секс-игрушек

Шторм «Эми» выбросил на пляж шотландского острова Миллпорт множество секс-игрушек. Фаллоимитаторы и другие интимные товары нашли местные жители, выгуливавшие собак. Они убрали находки, чтобы их случайно не увидели дети. Об этом сообщает издание Daily Star.

«К счастью, это произошло, когда было тихо, и дети не нашли их. Это необычный день в Миллпорте», — отметила местная барменша Лесли МакДауэлл.

Происхождение секс-игрушек остаётся загадкой. Предполагается, что это мог быть груз, утерянный кораблём, проходившим через залив Ферт-оф-Клайд во время шторма. Жители острова уже шутят о возможности снять фильм «Игрушек в обрез!», вдохновлённый знаменитой комедией о ящиках виски, выброшенных на шотландский берег после кораблекрушения.

А в Британии на пляж вынесло гигантскую тушу загадочного существа. По предварительным оценкам, морской житель мог погибнуть из-за болезни, недоедания или загрязнения океана. Учёные подчёркивают, что подобные случаи требуют тщательного анализа, так как могут указывать на экологические проблемы морской среды.