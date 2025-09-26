На видео попал гигантский морской монстр, которого выбросило на берег российского острова
Amur Mash: На берегу Кунашира нашли морского монстра с метровой конечностью
Местные жители нашли тушу крупного морского существа на побережье острова Кунашир. Находка вызвала огромный интерес у людей, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Морского монстра вынесло на берег Курильских островов. Видео © Telegram / Amur Mash
Неопознанное существо нашли на Курильских островах около двух месяцев назад. По словам очевидцев, изначально это была мягкая субстанция, но со временем они смогли разглядеть крупную конечность длиной около метра. Интересно, что, несмотря на присутствие туши на берегу, она не привлекла внимания медведей.
Ранее на одном из Курильских островов после отлива в бухте Крабовой была обнаружена крупная сельдевая акула, выброшенная на песчаный пляж. Эксперты выясняют обстоятельства её появления в этом месте.
