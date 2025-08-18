«Какое оно огромное»: Женщина поймала странного морского монстра и сняла на видео

Рыболов из Южной Кореи Татьяна Лю случайно поймала гигантского морского слизня. Женщина опубликовала в соцсетях видео, которое набрало уже 20 миллионов просмотров.

Гигантский слизняк. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @ramenka__busan

Во время обычной рыбалки у побережья Южной Кореи Лю совершила неожиданное открытие — её снасть вытащила из воды огромного моллюска весом 5 килограммов.

«Мы никогда не видели такого огромного!», — воскликнула потрясённая Татьяна в момент обнаружения необычного улова.

Кадры, на которых команда рыбаков с изумлением рассматривает гигантское желеобразное существо, буквально взорвали Интернет.

Вирусное видео вызвало оживлённую дискуссию среди пользователей Сети — некоторые сравнивали находку с фантастическими существами из фильмов ужасов, другие шутили, что это «потерянный инопланетный питомец».

После кратковременного осмотра и фотосессии необычный обитатель морских глубин был бережно возвращён в свою естественную среду. Как отмечают специалисты, подобные встречи с гигантскими моллюсками крайне редки — самый крупный известный науке экземпляр калифорнийского чёрного морского зайца (Aplysia vaccaria) достигает 99 см в длину при весе около 14 кг. Эти безобидные травоядные существа играют важную роль в морской экосистеме, контролируя рост водорослей.