В Сеуле рыбак снял на видео «чудовище», поднявшееся из-под воды

Один из жителей Сеула отправился порыбачить на реку Ханган и увидел на поверхности воды крупный объект длиной примерно от шести до десяти метров. Об этом пишет The Korea Herald.

«Чудовище» в реке Ханган. Видео © X / 요키즈

По его словам, странное существо около двадцати минут кружило на одном месте и постоянно двигалось. Мужчина отметил, что раньше никогда не сталкивался с подобным. Видео появилось на YouTube 11 июля. В комментариях пользователи выдвигали разные версии — выдра, аллигатор или питон.

«Я рыбачу уже несколько десятилетий, но никогда раньше не видел ничего подобного», — рассказал очевидец.