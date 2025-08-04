Хуже Чужого: Топ-10 самых страшных животных в мире, и тут вы не найдёте ни тигра, ни акулу

От одного вида этих животных можно измениться навсегда. Они настолько странные, страшные и несуразные, что невольно начинаешь верить в инопланетян. Кажется, такого точно не должно было появиться на нашей планете. Тем временем они есть и даже успешно размножаются. Животные, которых вы бы точно не хотели увидеть у себя дома, появятся в нашем материале.

Ай-ай (айе-айе)

Ай-ай зовётся также айе-айе, или просто руконожкой. Эти пальцы невозможно развидеть. Фото © Wikipedia / nomis-simon

Мадагаскарская руконожка при свете дня выглядит смешно. Но вы бы не хотели столкнуться с ней ночью. Её внешний вид специально сделан так, чтобы отпугивать хищников и людей. Большие оранжевые глаза, длинные тонкие пальцы с когтями, редкие волосы с проплешинами, нос цвета какой-то человеческой кожной болезни... Этот ночной примат очень похож на вампира, но на самом деле безобиден. Больше никаких руконожек, кстати, на планете не осталось. Это единственный вид из целого семейства. И у нас с ними общий предок, это архицебус, который жил 55 миллионов лет назад.

Крот-звездонос

Пожалуйста, не делайте кротовуху из этого крота. Из других кротов — тоже. Фото © Wikipedia / US National Parks Service

Крот-звездонос называется так потому, что у него действительно на носу звезда. Вернее, его нос — это звезда. Если быть ещё точнее, то его нос в открытом состоянии похож на морскую звезду. И это сразу вызывает у наблюдателя «зловещую долину». Крот не должен выглядеть так. Особенно страшно становится, когда он распускает все 20 носовых щупальцев. В раскрытом виде они похожи на какого-то ужасного розового паука. В остальном это обычный крот. Нос помогает ему выжить: обычного зрения глазами нет, так что именно дыхательный орган позволяет ориентироваться в пространстве.

Амазонская сороконожка

Сороконожки в принципе выглядят страшно, а эта вообще амазонская и гигантская. Фото © Wikipedia / Katka Nemčoková

Решили не пугать вас в заголовке, но это существо на самом деле называется гигантской амазонской сороконожкой. Когда в ботинок залезает сколопендра — это ужасно. Но когда в дом проникла гигантская полуметровая сороконожка — вот это уже причина для паники. Она действительно огромная, а благодаря размеру в её ядовитых ногочелюстях находится огромное количество токсина. От этого можно слечь на пять дней или вообще умереть. Обычно она обитает в Южной Америке, на Ямайке и на Тринидаде.

Буковый вилохвост

Буковый вилохвост пока не стал бабочкой. Пока что он является гусеницей. Фото © Wikipedia / Kulac

Буковый вилохвост — это на самом деле ночная бабочка. Вернее, личинка ночной бабочки. То есть гусеница. Но это настолько страшная гусеница, что при виде неё хочется бежать. Она похожа скорее на монстра, босса из компьютерной игры, чем на обычную гусеницу. Из её кокона вылупляется обычная на вид ночная бабочка. Обитает данное существо в Мордовии. Свирепый внешний вид нужен ему для того, чтобы отгонять хищников и спокойно превратиться в своё время в бабочку. Ночную.

Японский гигантский шершень

Просто шершень — это неприятно. А японский гигантский шершень — это страшно. Фото © Wikipedia / Yasunori Koide

Обычные шершни выглядят не очень, но японский гигантский — чемпион среди всего этого семейства. Его ближайшие родственники — это осы. Но средняя оса — это 12 или 18 миллиметров. А японский гигантский шершень вырастает до пяти сантиметров в длину. Представляете, сколько яда в его жале? На вас летит оса размером с ладонь, что будете делать? На самом деле японские гигантские шершни ведут себя примерно так же, как и другие осы: охотятся на других насекомых, собирают нектар, защищают гнёзда. Они не нападут просто так, но могут налететь в приступе «паранойи». В Японии такие шершни убивают до 40 человек в год.

Лесула

Если в детстве вы боялись логотипа телекомпании «Вид», то это ваш клиент. Фото © Wikipedia / Hart JA

Лесула — тоже примат, но на этот раз мы имеем дело с африканской обезьяной из семейства мартышковых. У нас и с лесулой общий предок — это саадания, она жила 29 миллионов лет назад. А лесула вызывает очень сильный эффект «зловещей долины». Это мартышка с лицом очень грустного старика. Лицо примата выглядит так, будто ему весь мир уже абсолютно понятен. Или как выглядела бы какая-нибудь древняя и недружелюбная сущность. Они обитают в Африке, европейцы нашли вид в Конго в 2003 году, местным такие мартышки давно уже были известны.

Фрин

Фрин — это паук, но необычный, он страшнее других пауков. Намного страшнее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / morslasdert

Фрин — это жгутоногий паук. Некоторые держат таких питомцев, в том числе и на руках, но часто при виде фрина сразу хочется от него избавиться. И зря — он совершенно безобидный. Огромный жгутоногий арахнид телом может дорастать где-то до пяти сантиметров, а размах ног — до 25 сантиметров. Фрин — ночной хищник, который охотится на других насекомых, но по-честному: не плетёт паутину и не обладает никаким ядом. Так что единственный вред, который он может принести человеку, — это болезненный щипок.

Носач (кахау)

Носач — это странная обезьяна, которая отличается огромным носом. Не так страшно, как у крота, но всё же. Фото © Wikipedia / Gazagazasanid

Носач пугает своим видом. Его нос огромен, висит до подбородка. На носу располагаются складки. Зачем носачу такой большой дыхательный орган, непонятно. Они живут только на Калимантане, и такая особенность появилась вследствие полового естественного отбора. Огромные носы — только у самцов, самки выглядят как относительно нормальные мартышки. Они считают такое привлекательным. «Кахау» — местное название носача.

Северный лысый ибис

Северный лысый ибис выглядит как злодей из японских мультфильмов. Фото © Wikipedia / Sarefo

Северный лысый ибис похож на костяной кинжал, к которому прицепили «бабушкину» кофту с искусственными перьями. Ассоциации пока такие. Их вид по-латыни называется Geronticus. В названии есть отсылка на древнегреческих старейшин, которых называли «геронтами». Некоторые из них выглядят так, будто жаждут крови прямо сейчас. Их вид полностью вымер 300 лет назад. Люди 1700-х часто страшились грозного вида ибисов, поэтому уничтожили всех. Зато сейчас лысых ибисов возродили при помощи генной инженерии и снова выпустили «гулять».

Удильщик

Этот представитель страшной фауны обитает на дне морском. Фото © Shutterstock AI

Удильщик — это глубоководная рыба, которая носит на голове «удочку» со светящимся «маячком». Планктон, другие рыбёшки и прочая мелочь, которая обитает на глубине до трёх километров под водой, плывёт на «маячок» и отправляется прямо в пасть к удильщику. Некоторые виды устраивают свою семейную жизнь достаточно диковинно. Та самая грозная рыба с удочкой — это самка. Самцы меньше в десятки раз. Мужчины-удильщики прикрепляются к самке и начинают на ней паразитировать. Зато все размножаются.