«Как можно скорее»: Автоэксперт объяснил, почему нужно срочно изменить правовой статус питбайков

Основная проблема питбайков заключается не в их громкости, а в том, что они классифицируются как спортивный инвентарь. Это означает, что для их использования не нужны ни регистрация в ГИБДД, ни водительские права категории А или М. Как следствие, происходит бесконтрольное распространение питбайков, особенно среди молодёжи. Об этом Life.ru предупредил автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.

Ранее общественники обратились в Госдуму с просьбой признать питбайки транспортными средствами. В настоящее время питбайки классифицируются как спортивный инвентарь, что освобождает их от обязательной регистрации и необходимости получения водительского удостоверения. Однако отсутствие чёткого правового регулирования создаёт ряд серьёзных проблем, включая высокие риски ДТП с участием подростков.

Погоня за питбайками требует значительных ресурсов, а у Госавтоинспекции просто нет достаточного количества сотрудников, чтобы расставить посты на каждом перекрёстке или непрерывно патрулировать все спальные районы. Кроме того, уровень аварийности растёт. Подростки, не имея опыта вождения, садятся за руль питбайков, не умеют управлять этой техникой, попадают в аварии, получают серьёзные травмы или даже погибают. Пётр Шкуматов Автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки»

По мнению автоэксперта, предлагаемые меры являются абсолютно обоснованными. Он пояснил, что для питбайков необходима регистрация в ГИБДД и юридическое закрепление их статуса как мототехники. В зависимости от мощности двигателя они должны быть отнесены к одной из категорий — мопед или мотоцикл, что, в свою очередь, потребует от водителей наличия соответствующих прав категории М или А.