Гробы на колёсах: В России требуют изменить правовой статус питбайков

Законодательством РФ статус питбайков чётко не определен, но мини-мотоциклы официально продаются в России как спортинвентарь — без выдачи ПТС, поскольку не сертифицированы для передвижения по дорогам общего пользования и не могут иметь паспорт транспортного средства (ПТС) и номерной знак. Как следствие, органы ГИБДД не осуществляют регистрацию питбайков, а для управления ими не требуется водительское удостоверение. Законодательством РФ не установлен минимальный возраст для управления питбайком. Поскольку такой транспорт классифицируется как спортивный инвентарь, то и ограничений по возрасту для его использования нет. Это означает, что кататься на питбайке теоретически может ребенок любого возраста. При этом некоторые из минимотоциклов могут развивать скорость до 100 км/ч.