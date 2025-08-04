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Регион
4 августа, 08:23

Гробы на колёсах: В России требуют изменить правовой статус питбайков

Life.ru: Общественники просят Госдуму признать питбайки транспортными средствами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ PavelKant

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ PavelKant

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Комитет Госдумы по транспорту с инициативой изменить правовой статус питбайков — компактных мотоциклов, часто используемых подростками на улицах городов. Об этом говорится в официальном обращении, направленном председателю комитета Евгению Москвичеву (документ есть в распоряжении Life.ru).

Сейчас питбайки считаются спортивным инвентарем, не подлежащим обязательной регистрации и не требующим водительских прав. Однако подобная правовая неопределенность приводит к серьёзным последствиям: учащаются аварии с участием несовершеннолетних, растёт число нарушений ПДД, а нарушителей невозможно идентифицировать или привлечь к ответственности.

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Законодательством РФ статус питбайков чётко не определен, но мини-мотоциклы официально продаются в России как спортинвентарь — без выдачи ПТС, поскольку не сертифицированы для передвижения по дорогам общего пользования и не могут иметь паспорт транспортного средства (ПТС) и номерной знак. Как следствие, органы ГИБДД не осуществляют регистрацию питбайков, а для управления ими не требуется водительское удостоверение. Законодательством РФ не установлен минимальный возраст для управления питбайком. Поскольку такой транспорт классифицируется как спортивный инвентарь, то и ограничений по возрасту для его использования нет. Это означает, что кататься на питбайке теоретически может ребенок любого возраста.  При этом некоторые из минимотоциклов могут развивать скорость до 100 км/ч.

председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков

В своём обращении общественники приводят серию резонансных ДТП с участием питбайков, в том числе с трагическими исходами. Так, в Московской области школьник сбил девятилетнего ребёнка, который теперь рискует остаться инвалидом. В Челябинской и Тюменской областях за последние месяцы погибли трое подростков. Похожая ситуация — в Петербурге, Крыму, Свердловской и Оренбургской областях.

Общественная организация предлагает:

  • перевести питбайки из категории спортинвентаря в категорию транспортных средств;
  • обязать владельцев регистрировать технику в ГИБДД и иметь водительские удостоверения соответствующей категории;
  • ввести повышенные штрафы за езду по общественным дорогам без регистрации;
  • определить специальные зоны, где можно использовать питбайки для спорта и тренировок;
  • запустить информационную кампанию среди родителей и подростков.

По мнению инициаторов, такие меры помогут навести порядок, снизить аварийность и защитить здоровье граждан. В «Отцы рядом» надеются, что вопрос будет рассмотрен Госдумой совместно с Минтрансом и МВД уже в ближайшее время.

Питбайки – детские гробы на колесах. Почему их до сих пор не запретили?
Питбайки – детские гробы на колесах. Почему их до сих пор не запретили?
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Ольга Годуненко
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