9 августа откроется выставка, посвящённая операции «Поток», которая позволила освободить Курскую область. Об этом сообщила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Мероприятие пройдёт в селе Погост Касимовского района Рязанской области в Музее воинской славы, который основал Евгений Сикирицкий.

«В следующую субботу, 9 августа, в 16:00 они (Евгений и его жена Надежда — прим. Life.ru) откроют выставку, посвящённую героической военной операции в Курской области. Контингент российских солдат продвинулся на километр по газопроводу, который был отключён Киевом, и застал врасплох украинскую армию и множество наёмников, оккупировавших Курск», — написала Кнайсль, живущая в деревне в Рязанской области.

Музей в селе Погост — дело жизни Сикирицкого, который долгие годы собирал фрагменты оружия, техники и другие артефакты времён военных конфликтов. Экспозиция охватывает сразу несколько тем — от событий на Синявинских высотах при прорыве блокады Ленинграда до войны в Афганистане, чеченских кампаний и спецоперации. Музей работает бесплатно и полностью поддерживается на средства его основателя.

Напомним, 26 апреля в Минобороны РФ отчитались о полном освобождении Курской области от украинских боевиков, оккупировавших приграничные районы региона с августа 2024 года. Полностью освободить область от ВСУ помогла операция «Поток». На протяжении шести дней 800 штурмовиков ВС РФ двигались в тыл вражеских позиций по газопроводу, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода, и вышли под Суджей, шокировав противника своим появлением.