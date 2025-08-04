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4 августа, 07:53

Мужчина всадил семь пуль в пожилую соседку, приняв её за инопланетянина

CBS News: В США мужчина застрелил пожилую соседку, приняв её за инопланетянку

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В американском городе Уиндом (штат Миннесота) мужчина расправился с 70-летней соседкой, уверяя, что она — инопланетянка. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошёл утром 27 июля. Около пяти часов утра полиция получила сообщение о стрельбе в жилом доме. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили раненую женщину с семью огнестрельными ранениями. Несмотря на тяжёлое состояние, она успела назвать стрелявшего — им оказался её сосед, который ранее просил её о помощи.

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По словам свидетеля, подозреваемый среди ночи начал говорить об инопланетянах и заявил, что соседка — существо с другой планеты, а за ними вскоре прилетит корабль. Спустя некоторое время он услышал выстрелы, бросился к дому и увидел окровавленную женщину на полу.

Следствие установило, что мужчина проник в дом и открыл огонь. Его задержали в ванной комнате. Сейчас он находится под стражей, первое судебное заседание назначено на 8 августа.

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Марина Фещенко
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