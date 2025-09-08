В Британии на пляж вынесло гигантскую тушу загадочного существа

На пляже в британской деревне Пембри обнаружена гигантская туша морского существа, предположительно принадлежащая киту. Как сообщает Daily Mail, неизвестное животное было вынесено на берег в ночь с 2 на 3 сентября.

Морские биологи начали исследование останков, чтобы установить точный вид существа и причины его гибели. По предварительным оценкам, морской житель мог погибнуть из-за болезни, недоедания или загрязнения океана. Учёные подчёркивают, что подобные случаи требуют тщательного анализа, так как могут указывать на экологические проблемы морской среды.