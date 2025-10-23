Сектор Газа
23 октября, 10:22

Российские туристы массово отравились в пятизвёздочном отеле Турции

Гости турецкого курортного комплекса Q Premium Resort в Аланье столкнулись с массовым отравлением после ужина в отеле. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Шведский стол в турецком отеле. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как стало известно, после посещения шведского стола несколько российских семей пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции, в том числе тошноту, рвоту и диарею. Под подозрением оказались блюда из курицы, хотя пострадавшие не исключают и вирусную природу заболевания. Туристам пришлось самостоятельно оплачивать лечение.

Эксперты в области пищевой безопасности отмечают, что шведские столы представляют повышенный риск отравлений. Чаще всего подобные инциденты возникают из-за возможного перекрёстного загрязнения и нарушений в условиях хранения готовых блюд.

Школьники массово слегли с кишечной инфекцией после вермишели с сыром
А ранее Life.ru сообщал, что 19 октября в Бурятии было зафиксировано массовое отравление, вызванное продукцией компании «Восток». Согласно результатам проверки, причиной стали рисовые роллы онигири и шаурма, продававшиеся в сети «Николаевский». Количество пострадавших уже перевалило за 150.

Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Мария Любицкая
