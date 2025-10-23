Количество пострадавших от отравления готовой едой в Улан-Удэ достигло 159 человек

Количество пострадавших от отравления готовой продукцией компании «Восток» в Улан-Удэ достигло 159 человек, из которых 90 являются детьми. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Бурятия.

«По данным на 23 октября зарегистрировано 159 случаев, из них 90 — дети. В республиканской клинической инфекционной больнице получают стационарное лечение 82 человека, из них 51 ребёнок», — уточнили в ведомстве.

Проверка управления Роспотребнадзора по Бурятии выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в цехе готовой продукции. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ принял решение о приостановке деятельности предприятия «Восток» на 90 суток. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции.

Как ранее сообщал Life.ru, 19 октября в Бурятии было зафиксировано массовое отравление, вызванное продукцией компании «Восток». Согласно результатам проверки, причиной стали рисовые роллы онигири и шаурма, продававшиеся в сети «Николаевский». В ходе расследования на производственных площадках были выявлены серьёзные санитарные нарушения.