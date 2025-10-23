Сектор Газа
23 октября, 05:54

Количество пострадавших от отравления готовой едой в Улан-Удэ достигло 159 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Количество пострадавших от отравления готовой продукцией компании «Восток» в Улан-Удэ достигло 159 человек, из которых 90 являются детьми. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Бурятия.

«По данным на 23 октября зарегистрировано 159 случаев, из них 90 — дети. В республиканской клинической инфекционной больнице получают стационарное лечение 82 человека, из них 51 ребёнок», — уточнили в ведомстве.

Проверка управления Роспотребнадзора по Бурятии выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в цехе готовой продукции. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ принял решение о приостановке деятельности предприятия «Восток» на 90 суток. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции.

Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ может быть более 200
Как ранее сообщал Life.ru, 19 октября в Бурятии было зафиксировано массовое отравление, вызванное продукцией компании «Восток». Согласно результатам проверки, причиной стали рисовые роллы онигири и шаурма, продававшиеся в сети «Николаевский». В ходе расследования на производственных площадках были выявлены серьёзные санитарные нарушения.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
