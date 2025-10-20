В Улан-Удэ задержали заведующую производством цеха по делу об отравлении 89 человек

В Улан-Удэ задержали заведующую производством цеха готовой продукции по делу о массовом отравлении. Число пострадавших выросло до 89 человек, 49 из них — дети. У части больных врачи диагностировали сальмонеллёз, один человек находится в реанимации.

Заведующая производством цеха готовой продукции на допросе. Видео © Telegram / Следком

По версии следствия, именно её цех поставлял в магазины Улан-Удэ небезопасную продукцию. Женщине уже предъявлено обвинение в производстве и сбыте продукции, повлекшем тяжкий вред здоровью.

Сейчас следователи проводят допросы и экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об аресте обвиняемой.