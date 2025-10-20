Сектор Газа
Регион
20 октября, 09:49

В Улан-Удэ задержали заведующую производством цеха по делу об отравлении 89 человек

Обложка © Life.ru.

В Улан-Удэ задержали заведующую производством цеха готовой продукции по делу о массовом отравлении. Число пострадавших выросло до 89 человек, 49 из них — дети. У части больных врачи диагностировали сальмонеллёз, один человек находится в реанимации.

Заведующая производством цеха готовой продукции на допросе. Видео © Telegram / Следком

По версии следствия, именно её цех поставлял в магазины Улан-Удэ небезопасную продукцию. Женщине уже предъявлено обвинение в производстве и сбыте продукции, повлекшем тяжкий вред здоровью.

Сейчас следователи проводят допросы и экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об аресте обвиняемой.

О массовом отравлении, связанном с продуктами компании ООО «Восток», стало известно 19 октября. Предварительно, причиной стали японские рисовые роллы онигири и шаурма, купленные в сети магазинов «Николаевский». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В цеху нашли кучу нарушений.

Число отравившихся онигири и шаурмой в Бурятии выросло до 89 человек

Никита Никонов
