В Улан-Удэ задержали заведующую производством цеха по делу об отравлении 89 человек
В Улан-Удэ задержали заведующую производством цеха готовой продукции по делу о массовом отравлении. Число пострадавших выросло до 89 человек, 49 из них — дети. У части больных врачи диагностировали сальмонеллёз, один человек находится в реанимации.
Заведующая производством цеха готовой продукции на допросе. Видео © Telegram / Следком
По версии следствия, именно её цех поставлял в магазины Улан-Удэ небезопасную продукцию. Женщине уже предъявлено обвинение в производстве и сбыте продукции, повлекшем тяжкий вред здоровью.
Сейчас следователи проводят допросы и экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об аресте обвиняемой.
О массовом отравлении, связанном с продуктами компании ООО «Восток», стало известно 19 октября. Предварительно, причиной стали японские рисовые роллы онигири и шаурма, купленные в сети магазинов «Николаевский». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В цеху нашли кучу нарушений.
