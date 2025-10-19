СК возбудил уголовное дело после массового отравления в Бурятии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления детей в лагере в Бурятии. По данным ведомства, причиной отравления стали продукты из торговой сети.

Дело возбудили по статье 238 УК — сбыт продукции не отвечающей требованиям безопасности.

Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, зарегистрировано 43 случая отравления, в том числе у 25 детей. Тридцать шесть пациентов госпитализированы, из них 21 ребёнок от семи до 15 лет.

«Один пациент в стабильно тяжёлом состоянии находится в реанимации», — сообщила Лудупова.

Республиканский Минздрав призвал обращаться к врачам всех, у кого возникли признаки отравления после продукции торговой сети «Николаевский».

Как сообщал Life.ru, вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в Бурятии. У заболевших и сотрудников выявили норовирус.