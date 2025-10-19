Сектор Газа
19 октября, 03:17

Более 40 человек отравились в детском лагере в Бурятии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

В Бурятии 43 человека, включая 18 детей, госпитализировали с острой кишечной инфекцией после отдыха в лагере «Байкальский сбор». Как выяснил SHOT, у заболевших и сотрудников пищеблока выявлен норовирус. Все пострадавшие направлены в инфекционные больницы.

По данным регионального Роспотребнадзора, проверка лагеря выявила грубые нарушения санитарных норм: неправильно хранились продукты, а состояние пищеблока вызвало вопросы у специалистов. Возможной причиной массового отравления может быть готовая еда производства ООО «Восток», приобретëнная в различных магазинах торговой сети «Николаевский».

Сейчас деятельность «Байкальского сбора» временно приостановлена, а следователи устанавливают, как инфекция попала в лагерь.

В Башкирии 25 человек госпитализированы в инфекционный центр из детского лагеря

Ранее Life.ru писал, что в Калининградской области 15-летняя девочка отравилась алкоголем прямо в детском лагере. Её доставили в больницу с признаками сильной интоксикации. Сейчас полиция выясняет, где подросток купила спиртное, а в отношении родителей возбуждено административное дело.

