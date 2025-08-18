Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 08:12

В Башкирии 25 человек госпитализированы в инфекционный центр из детского лагеря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BOKEH STOCK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BOKEH STOCK

В детском лагере в Стерлибашевском районе Башкортостана 25 человек, включая 22 ребёнка и троих взрослых, были госпитализированы в инфекционный центр. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.

«В инфекционный центр Стерлитамака поступили сразу 25 пациентов. Это отдыхающие и вожатые одного из детских лагерей Стерлибашевского района. Из них22 ребёнка и 3 взрослых», — говорится в сообщении министра.

После осмотра и оказания медпомощи девять человек отпустилидомой. 16 пациентов продолжают лечение в стационарах. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, медики говорят о положительной динамике.

В Хакасии 10-летняя школьница умерла после отдыха в детском лагере
В Хакасии 10-летняя школьница умерла после отдыха в детском лагере

Ранее массовое заболевание ОРВИ произошло в детском лагере в Новгородской области. Прокуратура организовала проверку, а Роспотребнадзор вынес предписание о временном приостановлении работы детского учреждения.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar