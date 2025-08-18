В Башкирии 25 человек госпитализированы в инфекционный центр из детского лагеря

В детском лагере в Стерлибашевском районе Башкортостана 25 человек, включая 22 ребёнка и троих взрослых, были госпитализированы в инфекционный центр. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.

«В инфекционный центр Стерлитамака поступили сразу 25 пациентов. Это отдыхающие и вожатые одного из детских лагерей Стерлибашевского района. Из них — 22 ребёнка и 3 взрослых», — говорится в сообщении министра.

После осмотра и оказания медпомощи девять человек отпустилидомой. 16 пациентов продолжают лечение в стационарах. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, медики говорят о положительной динамике.