Массовое заболевание ОРВИ произошло в детском лагере в Новгородской области

В оздоровительном лагере «Лесная сказка», расположенном в Старорусском районе, зафиксированы многочисленные случаи заболевания детей ОРВИ. Об этом сообщила прокуратура Новгородской области. Сейчас госпитализированы 12 несовершеннолетних.

«Предварительно установлено, что в детском лагере «Лесная сказка» в Старорусском районе выявлены случаи массового заболевания детей ОРВИ», — сказано в сообщении.

Прокуратура региона под руководством Сергея Швецова организовала проверку по факту массового заболевания. Одновременно Роспотребнадзор вынес предписание о временном приостановлении работы детского учреждения.

Специалисты выясняют причины и масштабы распространения инфекции. В ведомстве подчёркивают, что проверка только началась, и окончательные выводы будут сделаны позднее. Родителям всех отдыхающих в лагере детей рекомендовано обратиться за медицинской помощью при первых признаках недомогания.