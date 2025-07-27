Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 17:29

Массовое заболевание ОРВИ произошло в детском лагере в Новгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Zakharishche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Zakharishche

В оздоровительном лагере «Лесная сказка», расположенном в Старорусском районе, зафиксированы многочисленные случаи заболевания детей ОРВИ. Об этом сообщила прокуратура Новгородской области. Сейчас госпитализированы 12 несовершеннолетних.

«Предварительно установлено, что в детском лагере «Лесная сказка» в Старорусском районе выявлены случаи массового заболевания детей ОРВИ», — сказано в сообщении.

Прокуратура региона под руководством Сергея Швецова организовала проверку по факту массового заболевания. Одновременно Роспотребнадзор вынес предписание о временном приостановлении работы детского учреждения.

Специалисты выясняют причины и масштабы распространения инфекции. В ведомстве подчёркивают, что проверка только началась, и окончательные выводы будут сделаны позднее. Родителям всех отдыхающих в лагере детей рекомендовано обратиться за медицинской помощью при первых признаках недомогания.

Новая волна ковида: В Азии фиксируют резкий рост заболеваемости
Новая волна ковида: В Азии фиксируют резкий рост заболеваемости

Ранее сообщалось, что в России выявлено 114 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса XFG, получившим название «стратус». Более половины заболевших (54%) зарегистрированы в Москве. Первый случай заражения данным вариантом вируса был обнаружен 24 апреля 2025 года. Несмотря на повышенную контагиозность, новый штамм не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими вариантами.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Новгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar