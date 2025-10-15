Волна отравлений алкоголем дошла до Петербурга. Новыми жертвами стали муж и жена
Продолжающаяся волна отравлений суррогатным алкоголем добралась до жилого фонда Санкт-Петербурга. В Купчино, в обычной квартире, трагически скончались муж и жена — 46-летний Евгений и 55-летняя Елена. Их обнаружил сосед, пишет SHOT.
Мужчина, отравившийся алкоголем вместе с женой. Фото © Telegram / SHOT
На месте происшествия находились бесхозные емкости: канистра на 5 литров и «полторашка», полностью лишенные этикеток, что является прямым признаком нелегального продукта. Предварительная экспертиза указывает на присутствие метанола.
Эта пара стала дополнением к уже имеющимся жертвам в городе (ранее скончалась 55-летняя женщина, есть госпитализированные). С учетом того, что в Ленинградской области зафиксировано 46 смертей от аналогичного яда, общее число жертв от отравления палёным спиртом в агломерации Санкт-Петербурга и области достигло 48 человек. Предполагается, что смертоносный метанол мог быть завезен из Ленобласти.
Напомним, в Ленинградской области зафиксировано большое количество летальных исходов, вызванных отравлением контрафактным самогоном. Этот ядовитый продукт продавался по цене 100 рублей за емкость, используя при этом старую водочную упаковку. Изначально была задержана 60-летняя педагог-дефектолог, которая сбывала суррогат первым отравившимся. Расследование показало, что подпольной реализацией занималась целая сеть. В ходе оперативных мероприятий была выявлена и ликвидирована структура, стоявшая за выпуском смертоносной продукции и ее выводом на рынок. Местонахождение склада этой организации — поселок Трубников Бор Ленобласти. Пять человек, имеющих отношение к производству и сбыту суррогата, заключены под стражу.
