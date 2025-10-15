Волна отравлений алкоголем дошла до Петербурга. Новыми жертвами стали муж и жена

Продолжающаяся волна отравлений суррогатным алкоголем добралась до жилого фонда Санкт-Петербурга. В Купчино, в обычной квартире, трагически скончались муж и жена — 46-летний Евгений и 55-летняя Елена. Их обнаружил сосед, пишет SHOT.

Эта пара стала дополнением к уже имеющимся жертвам в городе (ранее скончалась 55-летняя женщина, есть госпитализированные). С учетом того, что в Ленинградской области зафиксировано 46 смертей от аналогичного яда, общее число жертв от отравления палёным спиртом в агломерации Санкт-Петербурга и области достигло 48 человек. Предполагается, что смертоносный метанол мог быть завезен из Ленобласти.