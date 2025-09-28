Интервидение
28 сентября, 15:27

В Ленобласти арестовали пять человек по делу о массовом отравлении суррогатом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

В связи с гибелью людей от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области в общей сложности были арестованы пять человек. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

«Суды Ленобласти завершили рассмотрение ходатайств следственных органов об избрании меры пресечения, обвиняемым по уголовному делу о закупке и продаже суррогатного алкоголя», — говорится в сообщении.

Так, следователи добились в Волосовском и Кингисеппском районных судах Ленобласти избрания меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для трёх обвиняемых. Ранее сообщалось о заключении ещё двух фигурантов в Сланцах и Волосове.
В Ленобласти задержаны 14 подозреваемых по делу о массовом отравлении суррогатом
Напомним, что число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 25 человек. Как ранее сообщалось, опасную продукцию продавали по 100 рублей за бутылку в использованной таре из-под водки. По предварительной информации, сбытом суррогата на протяжении десяти лет занималась 60-летняя педагог-дефектолог, которая продавала самогон своему соседу.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
