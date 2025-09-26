Поставщицей убившего 7 человек смертельного пойла оказалась учитель детсада в Ленобласти

В Ленинградской области следователи подозревают в поставках суррогатного алкоголя 60-летнюю сотрудницу детского садика. Предположительно, именно она снабжала спиртным пенсионера, после чего мужчина продавал его знакомым и соседям. Об этом пишет SHOT.

Фото © Telegram / SHOT

Задержанная 60-летняя Ольга С. работала учителем-дефектологом в Сланцевском детском садике. Она поставляла алкоголь в Гостицы. Уже доставлен в участок и 78-летний Николай Б., который продавал поддельный алкоголь его по всей деревне. В его квартире нашли пластиковые канистры объёмом до 10 литров. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения обоим задержанным. Выжившие рассказали, где покупали алкоголь, идёт расследование.

Напомним, за последние двое суток в Сланцах Ленинградской области из-за отравления палёным алкоголем погибли уже семь человек. Ещё двое госпитализированы с тяжёлыми симптомами интоксикации. Пострадавшие и погибшие зарегистрированы как в самом городе Сланцы, так и в близлежащей деревне Гостицы. Изначально в центре скандала оказался 79-летний мужчина, подозреваемый в продаже убийственного пойла местным жителям, среди пострадавших — его 75-летняя супруга.