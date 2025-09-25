Убитой горем матери вернули тело загадочно умершего сына без сердца

В Австралии матери вернули тело умершего сына без сердца. Орган изъяли во время судебно-медицинской экспертизы на Бали без уведомления семьи, несмотря на их предварительную просьбу о возвращении «тела целиком», сообщает Daily Mail.

23-летнего Байрона Хэддоуа нашли мёртвым в неглубоком бассейне на Бали. После отправки тела в Австралию и проведения повторной экспертизы, мать узнала, что сердце сына изъято.

«Они просто позвонили спросить, знаем ли мы, что его сердце оставили на Бали», — рассказала женщина.

Ей удалось вернуть орган лишь спустя несколько недель, потратив на дополнительную репатриацию 700 австралийских долларов (около 39 тысяч рублей). Индонезийский патологоанатом Нола Маргарет Гунаван заявила, что по местным законам согласие родственников на изъятие органов для судебной экспертизы не требуется. Первоначальное вскрытие показало, что причиной смерти стало сочетание алкоголя и антидепрессанта. Однако мать Байрона подозревает убийство, указывая на несоответствие роста сына (178 см) глубине бассейна (150 см).