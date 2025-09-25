Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 11:17

Россиянка пришла в больницу с телом мёртвого младенца в пакете

В Сестрорецке мать принесла в больницу тело мертворождённого ребёнка в пакете

Обложка © Shutterstock/FOTODOM

Обложка © Shutterstock/FOTODOM

Жительница Сестрорецка пришла на приём в женскую консультацию с телом мертворождённого ребёнка. Об этом сообщает Mash на Мойке.

У 39-летней женщины произошёл выкидыш на 21-й неделе беременности, что серьёзно подкосило её эмоциональное состояние. Спустя четверо суток она обратилась к врачам на улице Борисова, где дежурный специалист немедленно вызвал для неё скорую помощь. Прибывшая психиатрическая бригада осмотрела пациентку, но после этого женщина ушла домой.

Суд лишил родительских прав россиянку, бросившую младенца в аэропорту Антальи
Суд лишил родительских прав россиянку, бросившую младенца в аэропорту Антальи

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве женщина родила сына и выбросила в унитаз. Но убить новорождённого мальчика ей помешала соседка.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar