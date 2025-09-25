Россиянка пришла в больницу с телом мёртвого младенца в пакете

Жительница Сестрорецка пришла на приём в женскую консультацию с телом мертворождённого ребёнка. Об этом сообщает Mash на Мойке.

У 39-летней женщины произошёл выкидыш на 21-й неделе беременности, что серьёзно подкосило её эмоциональное состояние. Спустя четверо суток она обратилась к врачам на улице Борисова, где дежурный специалист немедленно вызвал для неё скорую помощь. Прибывшая психиатрическая бригада осмотрела пациентку, но после этого женщина ушла домой.

