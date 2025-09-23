Суд лишил родительских прав россиянку, бросившую младенца в аэропорту Антальи

Павлово-Посадский городской суд Подмосковья лишил родительских прав Екатерину Бурнашкину, которая в октябре 2024 года родила девочку в туалете аэропорта Антальи и оставила ребёнка в унитазе. Корреспондент Life.ru передал первые кадры с места событий, где запечатлено, как девушка покидает здание суда.

Екатерина Бурнашкина отказалась отвечать на вопросы журналистов. Видео © Life.ru

Екатерина отказалась давать комментарии журналистам относительно заседания, не ответив, планирует ли она договариваться с приёмной семьёй о том, чтобы ей позволили видеться с дочерью, и о причинах, по которым она оставила новорождённую в туалете турецкого аэропорта.

«Отец Кати не выходил на связь, да и Катя сама не хочет, на алименты подавать не будет», — заявила адвокат Бурнашкиной Виктория Елисеева.

Юрист также сообщила, что её подзащитная до сих пор числится в свидетельстве о рождении как мать и дала ребёнку имя. Елисеева отметила, что считает решение о лишении прав неправомерным. По словам адвоката, приёмная мама не разрешает Бурнашкиной видеться с ребёнком, рекомендуя решать все вопросы через органы опеки.