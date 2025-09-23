Интервидение
23 сентября, 14:42

Суд лишил родительских прав россиянку, бросившую младенца в аэропорту Антальи

Обложка © Life.ru

Павлово-Посадский городской суд Подмосковья лишил родительских прав Екатерину Бурнашкину, которая в октябре 2024 года родила девочку в туалете аэропорта Антальи и оставила ребёнка в унитазе. Корреспондент Life.ru передал первые кадры с места событий, где запечатлено, как девушка покидает здание суда.

Екатерина Бурнашкина отказалась отвечать на вопросы журналистов. Видео © Life.ru

Екатерина отказалась давать комментарии журналистам относительно заседания, не ответив, планирует ли она договариваться с приёмной семьёй о том, чтобы ей позволили видеться с дочерью, и о причинах, по которым она оставила новорождённую в туалете турецкого аэропорта.

«Отец Кати не выходил на связь, да и Катя сама не хочет, на алименты подавать не будет», заявила адвокат Бурнашкиной Виктория Елисеева.

Юрист также сообщила, что её подзащитная до сих пор числится в свидетельстве о рождении как мать и дала ребёнку имя. Елисеева отметила, что считает решение о лишении прав неправомерным. По словам адвоката, приёмная мама не разрешает Бурнашкиной видеться с ребёнком, рекомендуя решать все вопросы через органы опеки.

Адвокаты девушки, бросившей новорождённую дочь в туалете, не увидели причин лишать её родительских прав

Напомним, эта история началась в октябре 2024 года, когда у 18-летней россиянки Екатерины Бурнашкиной начались роды в туалете аэропорта Антальи. Девушка оставила малышку в уборной и пошла на паспортный контроль. Турецкий суд приговорил Екатерину к 15 годам тюрьмы, но позже смягчил приговор — и после девяти месяцев заключения девушка смогла вернуться в Россию. Она заявила, что хочет сама растить дочь, но у новорождённой уже появились приёмные родители, которые не хотят общаться с Екатериной. Позже против Бурнашкиной было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорождённого.

