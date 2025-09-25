Зашить кукол вуду в мертвеца во Владивостоке приказал загадочный манипулятор

Во Владивостоке начался суд над двумя сотрудниками морга, которые обвиняются в том, что зашили три куклы вуду в тело покойного. По мнению следствия, Татьяна и Алексей совершали некий магический ритуал: сначала женщина принесла готовых кукол, а её коллега поместил их в мертвеца. Однако подсудимые своей вины не признали и указали на некого заказчика.

«Вы сами думаете, что сотрудники, которые работают там много лет, занимаются такой ерундой? Нет, конечно! Нас использовали вслепую. Вообще не понимали, что это такое», — заверила журналистов Татьяна.

По её словам, некий «заказчик» втёрся к работникам морга в доверие и каким-то образом заставил их совершить «ритуал». Татьяна говорит, что ранее с этим человеком не была знакома. Мужчина якобы несколько дней подряд «обрабатывал» сотрудников морга, которые в итоге согласились. На данный момент следствие никаких «заказчиков» так и не выявило. Адвокат надеется, что судья ограничится штрафом в отношении его подзащитных.

Напомним, во Владивостоке уголовное дело завели на двух сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы за надругательство над телом умершего человека. Одна из сотрудниц договорилась со своим сообщником, чтобы в тело покойного, находящегося в морге, засунули пакет, содержащий три восковые фигурки с проколотыми иглами и фотографиями людей. Куклы были обвязаны шнурками, а в пакете также находились пластины с иероглифами. Сообщник сделал всё как было обговорено: поместил пакет в тело покойного и зашил разрез. Правда выяснилась на процедуре бальзамирования.