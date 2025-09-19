Иголки и фото врагов: Патологоанатомы вшили три куклы вуду в тело умершего россиянина

Во Владивостоке уголовное дело завели на двух сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы, они предстанут перед судом за надругательство над телом умершего человека. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона.

«По версии органов дознания, подсудимые, являясь сотрудниками ГБУЗ «ПК Бюро СМЭ» вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на надругательство над телом умершего», — говорится в сообщении.

Одна из сотрудниц договорилась со своим сообщником, чтобы в тело покойного, находящегося в морге, засунули пакет, содержащий три восковые фигурки с проколотыми иглами и фотографиями людей. Куклы были обвязаны шнурками, а в пакете также находились пластины с иероглифами.

Сообщник, находясь в морге, сделал всё как было обговорено: поместил пакет в тело покойного и зашил разрез. Однако посторонние предметы были обнаружены во время процедуры бальзамирования. Действия врачей квалифицировали как неуважение к памяти умершего и чувствам его родственников. В отношении медиков возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Обвинение уже предъявлено обоим сотрудникам бюро судмедэкспертизы.