19 сентября, 08:12

Иголки и фото врагов: Патологоанатомы вшили три куклы вуду в тело умершего россиянина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LesdaMore

Во Владивостоке уголовное дело завели на двух сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы, они предстанут перед судом за надругательство над телом умершего человека. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона.

«По версии органов дознания, подсудимые, являясь сотрудниками ГБУЗ «ПК Бюро СМЭ» вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на надругательство над телом умершего», — говорится в сообщении.

Одна из сотрудниц договорилась со своим сообщником, чтобы в тело покойного, находящегося в морге, засунули пакет, содержащий три восковые фигурки с проколотыми иглами и фотографиями людей. Куклы были обвязаны шнурками, а в пакете также находились пластины с иероглифами.

Сообщник, находясь в морге, сделал всё как было обговорено: поместил пакет в тело покойного и зашил разрез. Однако посторонние предметы были обнаружены во время процедуры бальзамирования. Действия врачей квалифицировали как неуважение к памяти умершего и чувствам его родственников. В отношении медиков возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Обвинение уже предъявлено обоим сотрудникам бюро судмедэкспертизы.

В Австрии врач позволила дочке просверлить череп пациенту и попала под суд
В Австрии врач позволила дочке просверлить череп пациенту и попала под суд

Ранее Life.ru рассказал, что в Калининградской области мособлсуд вынес приговор по делу врачей Елены Белой и Элины Сушкевич. Их обвинили в убийстве новорождённого. Бывший главврач перинатального центра Белая получила 9,5 года колонии общего режима, реаниматолог Сушкевич — 9 лет.

