Калининградских врачей осудили на 9 лет за убийство младенца

Напомним, главврач калининградского роддома № 4 Елена Белая и анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич обвиняются в том, что в 2018 году ввели глубоко недоношенному младенцу смертельную дозу сульфата магния. По версии следствия, это было сделано для улучшения статистики роддома. В 2020 году присяжные оправдали врачей, это решение было впоследствии отменено. В 2022 году суд приговорил обеих к тюремному сроку. В 2024 году Верховный суд РФ принял решение отправить на пересмотр дело. Недавно присяжные Московского областного суда признали Сушкевич и Белую виновными.