11 августа, 10:14

Калининградских врачей осудили на 9 лет за убийство младенца

Суд приговорил врачей Белую и Сушкевич к 9,5 года за убийство новорождённого

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Мособлсуд вынес приговор по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвинённых в убийстве новорождённого. Бывший главврач перинатального центра Белая получила 9,5 года колонии общего режима, реаниматолог Сушкевич — 9 лет.

Как сообщил корреспондент «Коммерсанта» из зала суда, обеих признали виновными и обязали выплатить по 1 млн рублей матери погибшего ребёнка. Защита намерена обжаловать решение, настаивая на невиновности своих подзащитных.

Обвинение запросило срок для калининградских врачей по делу об убийстве младенца
Напомним, главврач калининградского роддома № 4 Елена Белая и анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич обвиняются в том, что в 2018 году ввели глубоко недоношенному младенцу смертельную дозу сульфата магния. По версии следствия, это было сделано для улучшения статистики роддома. В 2020 году присяжные оправдали врачей, это решение было впоследствии отменено. В 2022 году суд приговорил обеих к тюремному сроку. В 2024 году Верховный суд РФ принял решение отправить на пересмотр дело. Недавно присяжные Московского областного суда признали Сушкевич и Белую виновными.

Мария Любицкая
