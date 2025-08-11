Калининградских врачей осудили на 9 лет за убийство младенца
Суд приговорил врачей Белую и Сушкевич к 9,5 года за убийство новорождённого
Мособлсуд вынес приговор по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвинённых в убийстве новорождённого. Бывший главврач перинатального центра Белая получила 9,5 года колонии общего режима, реаниматолог Сушкевич — 9 лет.
Как сообщил корреспондент «Коммерсанта» из зала суда, обеих признали виновными и обязали выплатить по 1 млн рублей матери погибшего ребёнка. Защита намерена обжаловать решение, настаивая на невиновности своих подзащитных.
Напомним, главврач калининградского роддома № 4 Елена Белая и анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич обвиняются в том, что в 2018 году ввели глубоко недоношенному младенцу смертельную дозу сульфата магния. По версии следствия, это было сделано для улучшения статистики роддома. В 2020 году присяжные оправдали врачей, это решение было впоследствии отменено. В 2022 году суд приговорил обеих к тюремному сроку. В 2024 году Верховный суд РФ принял решение отправить на пересмотр дело. Недавно присяжные Московского областного суда признали Сушкевич и Белую виновными.