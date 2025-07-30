Присяжные вынесли вердикт по резонансному делу калининградских врачей об убийстве младенца

Присяжные Московского областного суда признали калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую виновными в убийстве новорождённого ребёнка. Как сообщили в суде, присяжные единогласно сочли доказанной вину обеих подсудимых по всем пунктам обвинения. Оглашение приговора на основании вердикта состоится позднее.

Согласно материалам дела, в ноябре 2018 года в калининградский роддом поступила женщина, родившая на сроке около 24 недель недоношенного мальчика весом приблизительно 700 граммов. По версии следствия, исполняющая обязанности главврача Елена Белая, предполагая неблагоприятный исход для младенца, решила умертвить его, чтобы не ухудшать статистику медучреждения. Для этого она привлекла анестезиолога-реаниматолога Элину Сушкевич, которая через несколько часов после родов в составе реанимационной бригады ввела ребёнку сульфат магния, что, согласно обвинению, привело к его гибели.

Первоначально дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые в декабре 2020 года вынесли оправдательный вердикт. Однако прокуратура обжаловала это решение, и в мае 2021 года Первый апелляционный суд отменил его, направив дело на повторное рассмотрение. По ходатайству Генеральной прокуратуры слушания перенесли в Московскую область.

В сентябре 2022 года Мособлсуд приговорил Сушкевич к девяти годам колонии, а Белую — к девяти с половиной. Кроме того, им запретили работать по профессии в течение трёх лет после освобождения. Врачи продолжали настаивать на своей невиновности и подали жалобу в Президиум Верховного суда. В начале октября того же года высшая судебная инстанция отправила дело на новое апелляционное рассмотрение, в результате чего приговор был отменён, а процесс начался заново в Московском областном суде.

На время следствия обе обвиняемые находились под домашним арестом. После первых судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача в одном из роддомов. Однако после отмены оправдательного вердикта их поместили в СИЗО, что вызвало протесты среди медицинского сообщества.