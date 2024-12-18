Отменён приговор врачам Сушкевич и Белой, осуждённым за убийство младенца

В 2018 году Елена Белая, которая руководила роддомом № 4 в Калининграде, отдала распоряжение о введении смертельной дозы сульфата магния глубоко недоношенному новорождённому. Младенец весил 700 граммов, и, согласно мнению врачей, у него не было шансов на выживание. Анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич осуществила введение препарата. Следствие считает, что медики намеренно убили ребёнка, чтобы не испортить статистику роддома. В 2020 году суд присяжных оправдал врачей, однако это решение позже было отменено. В 2022 году судебный процесс привёл к назначению тюремных сроков: Белая получила 9,5 лет колонии за организацию убийства, а Сушкевич — 9 лет как непосредственный исполнитель. В октябре этого года ВС РФ отправил на пересмотр дело врачей из Калининграда, убивших младенца.