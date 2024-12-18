Отменён приговор врачам Сушкевич и Белой, осуждённым за убийство младенца
Первый апелляционный суд Москвы отменил приговор врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, которые были осуждены за убийство младенца в роддоме Калининграда. Об этом пишет ТАСС.
Как уточнил адвокат Сушкевич, Камиль Бабасов, дело будет направлено на новое рассмотрение в Московский областной суд, где будет решаться вопрос об изменении или сохранении меры пресечения.
Юрист добавил, что защита осуждённых планирует ходатайствовать о пересмотре меры пресечения для врачей. В настоящее время обе женщины отбывают наказание в Калининградской области.
В 2018 году Елена Белая, которая руководила роддомом № 4 в Калининграде, отдала распоряжение о введении смертельной дозы сульфата магния глубоко недоношенному новорождённому. Младенец весил 700 граммов, и, согласно мнению врачей, у него не было шансов на выживание. Анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич осуществила введение препарата. Следствие считает, что медики намеренно убили ребёнка, чтобы не испортить статистику роддома. В 2020 году суд присяжных оправдал врачей, однако это решение позже было отменено. В 2022 году судебный процесс привёл к назначению тюремных сроков: Белая получила 9,5 лет колонии за организацию убийства, а Сушкевич — 9 лет как непосредственный исполнитель. В октябре этого года ВС РФ отправил на пересмотр дело врачей из Калининграда, убивших младенца.
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