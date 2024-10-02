В Калининграде пересмотрят приговор врачам за убийство младенца магнезией

Верховный суд РФ принял решение отправить на пересмотр дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которые получили тюремные сроки за убийство новорождённого уколом со смертельной дозой магнезии. Об этом сообщается в телеграм-канале судебной инстанции.

При этом сам приговор отменён не был, а обвиняемым избрана мера заключения в виде заключения под стражу до 27 декабря этого года.

Напомним, в 2018 году Елена Белая, возглавлявшая роддом № 4 в Калининграде, приказала ввести смертельную дозу сульфата магния глубоко недоношенному младенцу. Малыш родился с массой тела 700 граммов и, по мнению медиков, не выжил бы. Препарат ввела анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич. По мнению следствия, Белая и Сушкевич не хотели портить статистику роддома и поэтому убили ребёнка. В 2020 году суд присяжных оправдал врачей, но позже решение было отменено. В 2022 году суд приговорил обеих к тюремному сроку. Белая получила 9,5 лет колонии как организатор убийства, а Сушкевич — 9 лет как исполнитель.