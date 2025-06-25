В Москве присяжные признали виновным учёного, заказавшего экс-зятя за $50 тысяч

В Москву суд присяжных вынес обвинительный приговор учёному Александру Кибальченко по делу об организации заказного убийства бывшего зятя. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В Москве мужчина нанял киллеров, чтобы они убили бывшего мужа дочери. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Инцидент произошёл в марте 2021 года в районе улицы Маршала Тухачевского. Экс-зять Кибальченко выходил из здания Хорошёвского районного суда. Тогда к нему подъехала машина, откуда вышла группа людей. Они избили, ударили мужчину электрошокером и насильно посадили его в автомобиль

Мужчину отвезли в Красногорск к гаражно-строительному кооперативу «Зенит», где в салоне машины киллеры затянули ему на шее ремень безопасности и задушили. Труп преступники оставили в гараже и быстро уехали. Затем на место прибыл сам организатор с целью убедиться в смерти бывшего зятя. Кибальченко попытался убежать из страны, но его задержали на Белорусском вокзале. В ведомство отметили, что раскрыть преступление удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.

По версии обвинения, Кибальченко, испытывал неприязнь к экс-зятю из-за отношений с дочерью, а также в связи с судебными процессами при разводе. Супруги решали вопрос о разделе имущества и проживании детей, но не могли добиться согласия. Тогда мужчина заплатил наёмникам 50 тысяч долларов, чтобы они устранили

«На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры города Москвы, коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении Александра Кибальченко. Коллегия сочла доказанным его вину в организации бывшего мужа его дочери (ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Приговор будет вынесен позже.