Киллер, перепутавший цель и устроивший бойню в Балашихе 18 лет назад, стал «первопроходцем» в РФ

Киллер Александр Левин вошёл в историю российской судебной системы как первый наёмный убийца, получивший пожизненный срок не за выполнение «заказа», а за убийство случайных людей. Трагедия произошла 23 апреля 2007 года в подмосковной Балашихе, где Левин по ошибке расстрелял четырёх человек, перепутав квартиры. На прецедент обратили внимание коллеги из «Ленты.ру».

Первой жертвой стала администратор общежития Нина Кузнецова, открывшая дверь. Затем киллер застрелил водителя Сергея Гашко, пенсионерку Лидию Васильеву и ещё одну жительницу дома — Валиду Халилову. Все они не были связаны между собой, что изначально затруднило расследование. Левин действовал хладнокровно — некоторые жертвы получили выстрелы в голову.

Преступника задержали через 11 дней. Несмотря на попытки отрицать вину и предоставить поддельное алиби, улики, в том числе пистолет калибра 7,65 мм, оказались неопровержимыми. В 2008 году суд приговорил его к пожизненному заключению.