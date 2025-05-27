Киллер Малыш из секты безжалостных убийц захотел покинуть одну из самых страшных тюрем России

Олег Гагиев по кличке Ботэ (Малыш) сейчас мотает пожизненный срок за организацию резонансных убийств в Северной Осетии в «Полярной Сове» — одном из самых суровых мест заключения в России. Недавно зэк попросил перевести его в другую колонии, чтобы быть поближе к дому, но потом, на стадии апелляции, резко передумал и даже не стал выходить из камеры для участия в заседании.

Изначально Гагиев обратился с ходатайством во ФСИН, а после отказа – в Лабытнангский городской суд ЯНАО, сообщает РИА «Новости». Малыш аргументировал свою просьбу тем, что его родственникам из Северной Осетии крайне сложно посещать его в колонии на Ямале, и требовал перевода в ближайшее подходящее учреждение. Помимо этого, осуждённый запросил компенсацию в 500 тысяч рублей за якобы нарушенные права.

Городской суд отклонил его притязания, посчитав, что в материалах дела отсутствуют исключительные обстоятельства, препятствующие Гагиеву отбывать наказание в текущей колонии.

Самое любопытное произошло на стадии апелляции. Обжаловав решение суда, Гагиев неожиданно отозвал свою жалобу. Более того, как следует из документов, он отказался выйти из камеры для участия в судебном заседании по видеосвязи. В результате суд прекратил производство по административному делу.