Киллер Малыш из секты безжалостных убийц захотел покинуть одну из самых страшных тюрем России
Киллер Гагиев попросил перевода в колонию ближе к дому, но поменял своё решение
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Олег Гагиев по кличке Ботэ (Малыш) сейчас мотает пожизненный срок за организацию резонансных убийств в Северной Осетии в «Полярной Сове» — одном из самых суровых мест заключения в России. Недавно зэк попросил перевести его в другую колонии, чтобы быть поближе к дому, но потом, на стадии апелляции, резко передумал и даже не стал выходить из камеры для участия в заседании.
Изначально Гагиев обратился с ходатайством во ФСИН, а после отказа – в Лабытнангский городской суд ЯНАО, сообщает РИА «Новости». Малыш аргументировал свою просьбу тем, что его родственникам из Северной Осетии крайне сложно посещать его в колонии на Ямале, и требовал перевода в ближайшее подходящее учреждение. Помимо этого, осуждённый запросил компенсацию в 500 тысяч рублей за якобы нарушенные права.
Городской суд отклонил его притязания, посчитав, что в материалах дела отсутствуют исключительные обстоятельства, препятствующие Гагиеву отбывать наказание в текущей колонии.
Самое любопытное произошло на стадии апелляции. Обжаловав решение суда, Гагиев неожиданно отозвал свою жалобу. Более того, как следует из документов, он отказался выйти из камеры для участия в судебном заседании по видеосвязи. В результате суд прекратил производство по административному делу.
Бывший сотрудник контрразведки Олег Гагиев после увольнения переехал в Москву, где присоединился к группировке своего однофамильца Аслана Гагиева по кличке Джако, став его главным киллером. Банда, в которой Ботэ играл ключевую роль, состояла из экс-сотрудников правоохранительных органов и специализировалась на заказных убийствах силовиков, чиновников, предпринимателей и представителей криминальных структур. В 2008 году Гагиев, в частности, участвовал в убийствах мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии.
Напомним, что в 2023 году все участники секты безжалостных убийц были приговорены к тюремным срокам. Наказания были разные: от 12 лет заключения до пожизненных сроков, один из которых был уготован и для самого Аслана Гагиева. Недавно «главному киллеру России» всё же удалось добиться пересмотра приговора.