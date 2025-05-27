Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 06:08

Киллер Малыш из секты безжалостных убийц захотел покинуть одну из самых страшных тюрем России

Киллер Гагиев попросил перевода в колонию ближе к дому, но поменял своё решение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Nicole Piepgras

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Nicole Piepgras

Олег Гагиев по кличке Ботэ (Малыш) сейчас мотает пожизненный срок за организацию резонансных убийств в Северной Осетии в «Полярной Сове» — одном из самых суровых мест заключения в России. Недавно зэк попросил перевести его в другую колонии, чтобы быть поближе к дому, но потом, на стадии апелляции, резко передумал и даже не стал выходить из камеры для участия в заседании.

Изначально Гагиев обратился с ходатайством во ФСИН, а после отказа – в Лабытнангский городской суд ЯНАО, сообщает РИА «Новости». Малыш аргументировал свою просьбу тем, что его родственникам из Северной Осетии крайне сложно посещать его в колонии на Ямале, и требовал перевода в ближайшее подходящее учреждение. Помимо этого, осуждённый запросил компенсацию в 500 тысяч рублей за якобы нарушенные права.

Городской суд отклонил его притязания, посчитав, что в материалах дела отсутствуют исключительные обстоятельства, препятствующие Гагиеву отбывать наказание в текущей колонии.

Самое любопытное произошло на стадии апелляции. Обжаловав решение суда, Гагиев неожиданно отозвал свою жалобу. Более того, как следует из документов, он отказался выйти из камеры для участия в судебном заседании по видеосвязи. В результате суд прекратил производство по административному делу.

Бывший сотрудник контрразведки Олег Гагиев после увольнения переехал в Москву, где присоединился к группировке своего однофамильца Аслана Гагиева по кличке Джако, став его главным киллером. Банда, в которой Ботэ играл ключевую роль, состояла из экс-сотрудников правоохранительных органов и специализировалась на заказных убийствах силовиков, чиновников, предпринимателей и представителей криминальных структур. В 2008 году Гагиев, в частности, участвовал в убийствах мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии.

Мать из Челябинска наняла «киллера» для убийства 12-летней дочери, потому что она плохо себя вела
Мать из Челябинска наняла «киллера» для убийства 12-летней дочери, потому что она плохо себя вела

Напомним, что в 2023 году все участники секты безжалостных убийц были приговорены к тюремным срокам. Наказания были разные: от 12 лет заключения до пожизненных сроков, один из которых был уготован и для самого Аслана Гагиева. Недавно «главному киллеру России» всё же удалось добиться пересмотра приговора.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar