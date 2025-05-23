Мать из Челябинска наняла «киллера» для убийства 12-летней дочери, потому что она плохо себя вела

В Челябинской области женщина попыталась заказать убийство своей 12-летней дочери, из-за того, что девочка плохо себя вела. Школьницу спас «киллер», который укрыл её от матери и обратился в полицию, сообщает SHOT.

По информации канала, события развернулись в посёлке Измайловский Кизильского района. 46-летняя местная жительница, устав от поведения своей дочери, обратилась к 36-летнему знакомому с просьбой за 100 тысяч рублей утопить девочку в реке Большая Караганка.

Мужчина спрятал девочку у себя дома и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Горе-мать задержали, против неё возбуждено уголовное дело. За подстрекательство к убийству малолетнего по найму ей грозит до 15 лет лишения свободы.