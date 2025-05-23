Школьница, которую планировала убить мать, подслушала её разговор с «киллером»
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Появились новые подробности в деле челябинки, которая хотела убить собственную дочь. Школьница случайно стала свидетельницей разговора матери с наёмным убийцей, которого та планировала нанять из-за «плохого поведения» дочери.
Горе-мамаша, которая хотела убить дочь. Фото © SHOT
По информации SHOT, 46-летняя многодетная мать предложила 36-летнему знакомому «помощь по дому», которая в итоге обернулась чудовищным предложением: утопить её 12-летнюю дочь за 100 тысяч рублей. Деньги женщина обещала отдать сразу после совершения преступления. Девочка находилась в соседней комнате и услышала их страшный разговор, стоя у двери.
После этого мать выпроводила знакомого вместе с дочерью из дома. По дороге школьница была в ужасе, но мужчина, проникшись сочувствием, признался ей во всём и пообещал защиту. Он укрыл девочку у себя дома и сообщил о случившемся в полицию.
Всего у женщины четверо детей: трое, включая ненавистную дочь, от первого брака и пятилетняя дочка от другого мужчины. Она задержана. Известно, что семья переехала в Челябинскую область прошлой осенью из Свердловской области, где женщина уже привлекалась к административной ответственности.
А ранее Липецкой области произошёл вопиющий инцидент: многодетная мать принудила свою дочь к жестокому поступку — она заставила девочку убить собаку ножом. В целях безопасности и благополучия несовершеннолетних, все четверо детей были изъяты из семьи и сейчас находятся под наблюдением специалистов в реабилитационном центре. В отношении матери проводятся следственные действия. Власти рассматривают вопрос о лишении её родительских прав, чтобы оградить детей от дальнейшего негативного влияния.