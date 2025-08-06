Обвинение запросило срок для калининградских врачей по делу об убийстве младенца

Врачам из Калининграда Элине Сушкевич и Елене Белой представитель гособвинения попросил назначить 9 и 9,5 лет колонии общего режима по делу о гибели новорождённого. Заседание проходит в Московском областном суде.

В ходе судебных прений представитель обвинения настаивал на вынесении приговора в соответствии с вердиктом присяжных. Помимо лишения свободы, прокурор ходатайствовал о запрете подсудимым заниматься медицинской практикой в течение трёх лет. К материалам дела был присоединён гражданский иск матери погибшего ребёнка Заримхон Ахмедовой. Она требует компенсацию морального вреда на общую сумму 2 миллиона рублей. С каждой обвиняемой по 1 миллиону. По видеосвязи потерпевшая заявила, что долго не могла забеременеть и потеряла ребёнка по вине медиков.