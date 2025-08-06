Обвинение запросило срок для калининградских врачей по делу об убийстве младенца
Врачей Сушкевич и Белую просят приговорить к 9 и 9,5 года за убийство младенца
Элина Сушкевич и Елена Белая. Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков
Врачам из Калининграда Элине Сушкевич и Елене Белой представитель гособвинения попросил назначить 9 и 9,5 лет колонии общего режима по делу о гибели новорождённого. Заседание проходит в Московском областном суде.
В ходе судебных прений представитель обвинения настаивал на вынесении приговора в соответствии с вердиктом присяжных. Помимо лишения свободы, прокурор ходатайствовал о запрете подсудимым заниматься медицинской практикой в течение трёх лет. К материалам дела был присоединён гражданский иск матери погибшего ребёнка Заримхон Ахмедовой. Она требует компенсацию морального вреда на общую сумму 2 миллиона рублей. С каждой обвиняемой по 1 миллиону. По видеосвязи потерпевшая заявила, что долго не могла забеременеть и потеряла ребёнка по вине медиков.
Напомним, что в 2018 году Елена Белая, возглавлявшая роддом № 4 в Калининграде, приказала ввести смертельную дозу сульфата магния глубоко недоношенному младенцу. Препарат ввела анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич. По мнению следствия, Белая и Сушкевич не хотели портить статистику роддома и поэтому убили ребёнка. В 2020 году суд присяжных оправдал врачей, но позже решение было отменено. В 2022 году суд приговорил обеих к тюремному сроку. В 2024 году Верховный суд РФ принял решение отправить на пересмотр дело. Недавно присяжные Московского областного суда признали Сушкевич и Белую виновными.