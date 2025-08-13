Встреча Путина и Трампа
13 августа, 15:30

В Австрии врач позволила дочке просверлить череп пациенту и попала под суд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fukume

Нейрохирург из Австрии разрешила своей 12-летней дочери просверлить череп пациенту в ходе сложной операции и теперь предстанет перед судом. Об этом пишет Kronen Zeitung.

«Я слышал об этом громком случае, но не подозревал, что тем пациентом был я. Чувствую себя подопытным кроликом», заявил изданию 33-летний фермер, ставший жертвой инцидента.

В материале говорится, что 13 января 2024 года в больнице города Грац врач допустила дочь к проведению трепанации черепа пациенту с тяжёлой травмой. После успешной операции нейрохирург рассказала коллегам о «достижении» ребёнка, что вызвало скандал в медицинском сообществе, а информация о её поступке достаточно быстро стала распространяться.

Пострадавший узнал о случившемся лишь спустя месяцы из СМИ и подал иск о причинении телесных повреждений против врача и ассистировавшего коллеги. Сейчас дело рассматривает окружная прокуратура.

Ранее Life.ru рассказывал о трагическом происшествии в Екатеринбурге, где врач жестоко расправилась со своими двумя детьми — трёх и девяти лет. После этого женщина наложила на себя руки. К моменту прибытия спасателей уже никого нельзя было спасти.

Юрий Лысенко
