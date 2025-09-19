«В тоннель не спускалась»: Девушка на 4 минуты застряла в загробном мире после страшного ДТП

В Великобритании девушка на четыре минуты попала в загробный мир после страшной аварии на дороге, её сердце в этот момент не билось, а врачи уже были уверены, что спасти пострадавшую не удастся. Историей, которая произошла с британкой в 16 лет, делится издание Metro.

Жительница Лондона Стелла Ральфини ехала на машине со своим приятелем, парочка возвращалась домой после вечеринки. На ночной дороге их автомобиль занесло и отбросило на столб. Стелла вылетела через лобовое стекло прямо на автостраду. Как рассказала женщина после лечения, в этот момент её душа будто отделилась от тела и вознеслась. Британка наблюдала за происходящим на дороге откуда-то сверху.

«В тоннель я не спускалась. Но за несколько минут вся моя жизнь вихрем пронеслась в голове — одна картинка очень быстро сменялась другой. Это были прекрасные воспоминания обо мне в разном возрасте», — говорит Стелла.

После этого ей стало жалко покидать этот мир в таком молодом возрасте. Стелла увидела, как врачи пытаются реанимировать её тело, а нога была развёрнута на дороге под ужасным углом. Она запомнила то, что рядом стояли очевидцы, они плакали, а кто-то из медиков говорил, что её не удастся спасти. Стелла очень сильно захотела жить, после чего её душа стремительно пошла вниз и вернулась в телесную оболочку. Когда британку вы писали из больницы, она занялась волонтёрством.

Как рассказывают эксперты, подобные явления нередко встречаются при клинической смерти. Люди рассказывают, как видят себя со стороны или проматывают всю ленту своей жизни. Возможно, это связано с огромной активностью мозга, который по неизвестным причинам усиливает в трагический момент деятельность.