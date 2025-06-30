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30 июня, 08:17

«Просто выгуливал собаку»: Американец с пересаженным лицом рассказал о загробном мире

People: Переживший пересадку лица и рук американец рассказал о видениях в коме

Джо Димео. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / joeroydimeo

Джо Димео. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / joeroydimeo

После пересадки лица и обеих рук, которую Джо Димео из США перенёс после страшной аварии, он рассказал о своих видениях из загробного мира. Об этом сообщает журнал People.

Житель Штатов вспоминает, что находясь в коме в больнице, он слышал голоса окружающих. Смена бинтов вызывала у него сильные болевые ощущения, которые, по его словам, проникали даже в его сновидения. Как отметил сам Димео, ничего приятного в этом не было. 26-летний мужчина также поведал, что во время комы ему привиделось, будто он гуляет со своей собакой, которая умерла задолго до произошедшего несчастного случая.

«Я думаю, что такой и является загробная жизнь, просто я выгуливаю свою собаку на бесконечном холме», — признался американец.

Напомним, что жизнь Джо кардинально изменилась в 2018 году, когда он потерял сознание за рулём. Его автомобиль слетел с проезжей части и вспыхнул. Будучи заблокированным в горящем салоне, американец получил ужасающие ожоги и провёл три месяца в медикаментозной коме. Через два года после инцидента ему была выполнена уникальная операция: лицо и верхние конечности 48-летнего донора были пересажены ему взамен изуродованных огнём частей тела.

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Ольга Сливченко
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