Ядовитая самогонка продолжает убивать людей в Ленобласти, жертв уже 25

В Ленинградской области зафиксирована новая волна смертельных отравлений метиловым спиртом, на этот раз в Волосовском районе. По предварительным данным, жертвами инцидента стали шесть человек. Таким образом, количество погибших увеличилось до 25 человек, о чём сообщает телеграм-канал SHOT.

Ситуация развивалась по схожему сценарию: большинство погибших проживали на соседних улицах в городе Волосово и были обнаружены без признаков жизни в своих домах. Исключением стало тело мужчины, найденное в деревне Красные Череповицы. Установлено, что смерти наступили в период с 10 по 17 сентября, а проведённая судмедэкспертиза выявила наличие метилового спирта в крови всех жертв.

По факту случившегося правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.