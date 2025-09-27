Ядовитая самогонка продолжает убивать людей в Ленобласти, жертв уже 25
В Ленинградской области зафиксирована новая волна смертельных отравлений метиловым спиртом, на этот раз в Волосовском районе. По предварительным данным, жертвами инцидента стали шесть человек. Таким образом, количество погибших увеличилось до 25 человек, о чём сообщает телеграм-канал SHOT.
Ситуация развивалась по схожему сценарию: большинство погибших проживали на соседних улицах в городе Волосово и были обнаружены без признаков жизни в своих домах. Исключением стало тело мужчины, найденное в деревне Красные Череповицы. Установлено, что смерти наступили в период с 10 по 17 сентября, а проведённая судмедэкспертиза выявила наличие метилового спирта в крови всех жертв.
По факту случившегося правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
О массовых отравлениях людей в Ленобласти стало известно 26 сентября. Ранее была подтверждена гибель 19 человек после употребления палёного алкоголя. Его продавали по 100 рублей в таре, повторно использованной от водки. Продавщицей суррогата оказалась 60-летняя педагог-дефектолог, которая около 10 лет поставляла алкоголь своему соседу.
