Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 19

Уже 19 человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В Сланцевском районе зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них подтверждено лабораторно 8 случаев, где причиной смерти явился метанол», — говорится в сообщении.

Ещё один человек находится в тяжелом состоянии.