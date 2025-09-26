Интервидение
26 сентября, 08:54

Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 19

Обложка © Life.ru

Уже 19 человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В Сланцевском районе зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них подтверждено лабораторно 8 случаев, где причиной смерти явился метанол», — говорится в сообщении.

Ещё один человек находится в тяжелом состоянии.

Напомним, смерти фиксируются с Сланцевском районе Ленобласти. Самогон-убийцу, жертвами которого стали люди, варила 60-летняя педагог-дефектолог. Уже около 10 лет она поставляла алкоголь 78-летнему пенсионеру, который и подавал его жителям деревни Гостицы. Правоохранители уже задержали мужчину.

