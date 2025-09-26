Самогон-убийцу в Ленобласти продавали за 100 рублей и разливали в использованные бутылки из-под водки

Самогон-убийцу, жертвами которого в Ленобласти стало 12 человек, варила 60-летняя педагог-дефектолог. Уже около 10 лет она поставляла алкоголь 78-летнему пенсионеру, который и подавал его жителям деревни Гостицы. Подробности дела о смертоносном суррогате раскрывает SHOT.

Предварительно, напитки готовили путём разведения этилового спирта из пищевого сырья «Базис», «Экстра», «Люкс». «Базис» — самый низкий уровень качества, изготавливаемый из смеси зерна и картофеля. Как пишет телеграм-канал, в последней партии педагог-самогонщица второпях прогнала пойло, плохо очистила первую фракцию, из-за чего скопился метанол.

Фото © SHOT

В квартире её посредника — пенсионера — нашли канистры с самогоном до 10 литров. Из канистр бутлегеры разливали алкоголь в использованные бутылки из-под водки. 0,5 литра продавали по 100 рублей. Пять лет назад мужчину уже штрафовали за продажу спиртного без лицензии.