Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 08:03
4182

Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 12

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

До 12 увеличилось количество жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти. Об этом сообщает SHOT.

Один из торговцев палёным спиртом случайно отравил собственную жену: 75-летняя женщина попробовала «товар» мужа и попала в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Количество пострадавших может вырасти.

Поставщицей убившего 7 человек смертельного пойла оказалась учитель детсада в Ленобласти
Поставщицей убившего 7 человек смертельного пойла оказалась учитель детсада в Ленобласти

Напомним, изначально сообщалось, что из-за суррогата в Ленобласти погибло семь человек. Правоохранители уже задержали местного жителя, которого подозревают в торговле смертельно опасным алкоголем.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar