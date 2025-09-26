Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 12

До 12 увеличилось количество жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти. Об этом сообщает SHOT.

Один из торговцев палёным спиртом случайно отравил собственную жену: 75-летняя женщина попробовала «товар» мужа и попала в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Количество пострадавших может вырасти.