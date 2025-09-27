Задержан третий подозреваемый по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти

В ходе расследования массового отравления алкоголем в Ленобласти задержаны трое человек, подозреваемых в продаже суррогатного спиртного. Первоначально были арестованы двое: мужчина из деревни Гостицы Сланцевского района и его подруга из соседней деревни. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, им предъявлены обвинения по части 3 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Однако расследование не ограничилось только ими. Полицейские установили, что к преступной деятельности причастен 54-летний житель Сланцев, которого задержали в ходе дальнейших оперативных мероприятий. В его гараже были найдены ёмкости с алкоголем сомнительного качества. Все изъятые товары направлены на экспертизу. Следствие продолжает выяснять, куда ещё мог поступать опасный суррогат, и проводит дополнительные проверки.