27 сентября, 12:29

Суд арестовал дефектолога из детсада по делу о суррогатном алкоголе в Ленобласти

В Ленинградской области суд отправил под стражу педагога дефектолога из детсада — второго подозреваемого по делу о незаконном обороте суррогатного алкоголя. Информацию об этом распространила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд арестовал дефектолога из детсада по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем. Видео © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

По ходатайству следствия, Сланцевская городская прокуратура согласилась с необходимостью избрания меры пресечения в виде заключения под стражу для двух жителей города, женщины 1964 года рождения и мужчины 1946 года рождения. Таким образом, с учётом позиции прокуратуры, обвиняемые были заключены под стражу.
Напомним, о массовых отравлениях людей в Ленобласти стало известно 26 сентября. Предварительно, жертв уже 25. Его продавали по 100 рублей в таре, повторно использованной от водки. Продавщицей суррогата оказалась 60-летняя педагог-дефектолог, которая около 10 лет поставляла алкоголь своему соседу.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

