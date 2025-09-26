Не последний человек: Сын продавщицы смертельного суррогата заступился за мать и обвинил власти
Сын задержанной за продажу смертельного алкоголя усомнился в её виновности
Подозреваемая в продаже палёного алкоголя. Обложка © ВК/Ольга С.
Сын женщины, задержанной по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области, уверен в её невиновности. Его слова приводит телеграм-канал «Осторожно, новости».
Мужчина заявил, что его мать — 60-летняя сотрудница детского сада — не занималась продажей спиртного, а обнаруженные в их квартире ёмкости использовались для переноски воды. По его версии, второй подозреваемый оговорил женщину из-за давления со стороны реальных производителей суррогата. Семья намерена оспаривать предъявленные обвинения.
«Моя мама не последний человек в этом загнившем городе, а загнил он непосредственно из-за его правителей, которые закрывают на всё это глаза, потому что боятся угроз», — заявил сын задержанной.
Напомним, утром стало известно о смертельном отравлении семи человек палёным алкоголем в Ленинградской области. К настоящему моменту цифра жертв возросла до 19 жертв. Подозреваемых в продаже убийственного пойла — мужчину и женщину — уже задержали правоохранители. Известно, что самогон продавался по 100 рублей в использованных бутылках из-под водки.
