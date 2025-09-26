Смертельная партия бормотухи за 100 рублей три дня косила жителей Ленобласти
Волк: Жители и больницы Ленобласти два дня сообщали об отравлениях алкоголем
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dzmitryieu Dzmitry
Сообщения об отравлениях суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области поступали в полицию на протяжении двух дней от медицинских учреждений и местных жителей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.
«24 и 25 сентября в полицию из медицинских организаций и от жителей деревни поступили сообщения об отравлениях», — отметила она.
Напомним, сегодня утром появились сообщения о том, что Ленинградской области от отравления спиртными напитками кустарного производства скончались семеро человек. К сожалению, на этом всё не закончилось — сейчас известно о 19 погибших. Сбывавших отраву мужчину и женщину уже задержали. Самогон-убийцу продавали за 100 рублей и разливали в использованные бутылки из-под водки.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.