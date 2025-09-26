Смертельная партия бормотухи за 100 рублей три дня косила жителей Ленобласти

Сообщения об отравлениях суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области поступали в полицию на протяжении двух дней от медицинских учреждений и местных жителей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

«24 и 25 сентября в полицию из медицинских организаций и от жителей деревни поступили сообщения об отравлениях», — отметила она.