«Приполз и отключился»: У жертв бормотухи-убийцы в Ленобласти перед смертью отнялись ноги
SHOT: Двое мужчин, погибших от алкоголя в Ленобласти, умерли на глазах у жён
Двое жертв отравления суррогатным алкоголем в Сланцах Ленинградской области скончались прямо на глазах у своих жён. Одна из вдов рассказала Telegram-каналу SHOT, что у её мужа Юрия после употребления самогона нарушилась речь, он потерял сознание. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти мужчину не удалось.
Погибший Юрий (слева), погибший Борис (справа). Фото © SHOT
«Он приполз, не мог стоять и говорить, сказал: «Я умираю» и отключился», — рассказала жена погибшего.
Второй жертвой алкоголя стал 69-летний Борис, он также умер дома, на глазах у жены. По словам вдовы, муж регулярно покупал бормотуху у задержанного Николая Бойцова. Но до этого дня несчастных случаев в Сланцах не происходило, хотя местные жители утверждают, что у одной жительницы после употребления временно отказывали ноги.
Утром 26 сентября сообщалось о семи погибших в Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем. Позднее число жертв возросло до 19. Полиция уже задержала местного жителя, подозреваемого в продаже смертельно напитка.
