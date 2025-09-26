«Приполз и отключился»: У жертв бормотухи-убийцы в Ленобласти перед смертью отнялись ноги

Двое жертв отравления суррогатным алкоголем в Сланцах Ленинградской области скончались прямо на глазах у своих жён. Одна из вдов рассказала Telegram-каналу SHOT, что у её мужа Юрия после употребления самогона нарушилась речь, он потерял сознание. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти мужчину не удалось.

Погибший Юрий (слева), погибший Борис (справа). Фото © SHOT

«Он приполз, не мог стоять и говорить, сказал: «Я умираю» и отключился», — рассказала жена погибшего.

Второй жертвой алкоголя стал 69-летний Борис, он также умер дома, на глазах у жены. По словам вдовы, муж регулярно покупал бормотуху у задержанного Николая Бойцова. Но до этого дня несчастных случаев в Сланцах не происходило, хотя местные жители утверждают, что у одной жительницы после употребления временно отказывали ноги.